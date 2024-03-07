سرايا القدس: مجاهدونا قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 11:26

سرايا القدس: مجاهدونا قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون

منذ 40 mins 7 March، 2024
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