كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “آر بي جي” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 16:12

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “آر بي جي” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 24 mins 6 March، 2024
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