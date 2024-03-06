سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية من نوع “نمير”  ‫بقذيفة التاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 10:18

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية من نوع “نمير”  ‫بقذيفة التاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 12 mins 6 March، 2024
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