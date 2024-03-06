قناصة العدو الاسرائيلي تنتشر على نوافذ عمارة ضياء بمنطقة الضاحية في نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 04:14

قناصة العدو الاسرائيلي تنتشر على نوافذ عمارة ضياء بمنطقة الضاحية في نابلس بالضفة المحتلة

منذ 15 mins 6 March، 2024
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