قوات العدو الاسرائيلي تقتحم حي الضاحية في نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 04:12
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المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد المواقع الصهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة دعماً للمقاومة في غزة
المقاومة الإسلامية استهدفت قوة للعدو في محيط موقع الراهب وقوة مؤللة في موقع بركة ريشا ودبابة ميركافا في مستعمرة نطوعا
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم حي الضاحية في نابلس بالضفة المحتلة
منذ 37 mins
6 March، 2024
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