قوات العدو الاسرائيلي تعتقل الشاب عدي مرداوي عقب اقتحام منزله في بلدة حبلة جنوب قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 04:12

قوات العدو الاسرائيلي تعتقل الشاب عدي مرداوي عقب اقتحام منزله في بلدة حبلة جنوب قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 60 mins 6 March، 2024
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