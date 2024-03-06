الآليات العسكرية الصهيونية تطلق النار في أحياء بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 02:38

الآليات العسكرية الصهيونية تطلق النار في أحياء بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 41 mins 6 March، 2024
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