وصول إصابات إلى مستشفى الأقصى بعد استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 02:38

وصول إصابات إلى مستشفى الأقصى بعد استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة

منذ 50 mins 6 March، 2024
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