يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ152 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

ويواصلُ الجيشُ الصهيوني ارتكابَ المجازرِ في إِطارِ حربِ الإبادةِ الجَماعيةِ التي يَشنُّها على أهالي قطاعِ غزة، مُستهدِفاً المنازلَ المأهولةَ والطواقمَ الطِبيّةَ والصِحافيّة، مرتكبا عددا من المجازر وسط حصار يهدف لتجويع اهل القطاع، ناهيك عن استهدافه كل معالم الحياة في غزة بالاضافة الى تدمير الآبار الجوفية ومصادر المياه.

وأعلنت وزارةُ الصحة في غزة ان العدوَ ارتكبَ خلالَ الساعاتِ الاربعِ العشرينَ الماضيةِ عشرَ مجازرَ ضدَ العائلاتِ راحَ ضحيتَها سبعةٌ وتسعونَ شهيداً و مئةٌ وثلاثٌ وعشرونَ اصابة.

وفي ظلِ استمرارِ حربِ التجويعِ التي ينتهجُها كيانُ الاحتلالِ ضدَ القطاعِ بموازاةِ العدوانِ العسكري، اعلن المديرُ الاقليميُ لمنظمةِ الاغذيةِ والزراعةِ التابعةِ للأمم المتحدة عبد الحكيم الواعر أنَ ثمانينَ بالمئةِ من سكانِ القطاع يُصنّفونَ لدى المنظمةِ في وضعِ الكارثةِ والمجاعةِ بسببِ الجوع. واضاف الواعر انَ خمسةً وعشرينَ في المئةِ من سكانِ القطاع في مناطقِ الشمالِ والوسطِ في وضعٍ كارثيٍّ نتيجةَ انعدامِ الغذاء.

وبالسياق، جالت كاميرا قناة المنار في مستشفى ناصر الطبي بغزة بعدَ انسحابِ جيشِ الاحتلالِ منه وقد تحولَ الى خرابٍ بفعلِ ارتكاباتِ الاحتلالِ داخلَه وتدميرِ جميعِ مقوِّماتِه الطبية.