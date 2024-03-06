المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‌‏مجاهدونا استهدفوا ‏مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة وذلك ردا على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2024 - 01:02

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‌‏مجاهدونا استهدفوا ‏مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة وذلك ردا على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية

منذ 16 mins 6 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة