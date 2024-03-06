واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني ومستوطناته عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

ومساء اليوم، أعلنت المقاومة أنه ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وخصوصاً ‏استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا استهدف ‌‌‏المجاهدون عند ‏الساعة (20:10، مبنىً في ‏مستعمرة كريات شمونة ‏واصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة. ‏

كما أعلنت المقاومة أنه وورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، فقد قصف ‌‌‏مجاهدو المقاومة عند الساعة (20:10)، مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

كما ردت المقاومة على استهدف مدينة بنت جبيل، وقصفت ستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة.

ووزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية، مشاهد من عملية إستهداف قوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة الوزاني.

وفي بيانات سابقة أوردها الاعلام الحربي خلال يوم الثلاثاء، فقد استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (18:30)، انتشارا ‏لجنود العدو خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة (14:30)، استهدفت المقاومة مقر ‌‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونه بالأسلحة المناسبة، كما استهدفت موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وعند تل الطيحات، استهدفت المقاومة في عمليتين منفصلتين، دبابة ‏ميركافا ما أدى إلى إصابتها وتدميرها، و‌‏تجمعاً لجنود العدو الصهيوني وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة دبابة ‏ميركافا في مستعمرة “نطوعا” أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه ‏وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.‏

واستهدفت المقاومة أيضاً، قوة ‌‏عسكرية مؤللة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية ما أدى الى إصابتها ‏إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها.

وفجر الثلاثاء، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي، كانت تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة.

وأعلنت المقاومة الاسلامية أنه ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 05-03-2024، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:20 استهداف مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على ‌‏مدينة بنت جبيل.

2- الساعة 14:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:30 استهداف مقر ‌‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونه بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:25 استهداف دبابة ‏ميركافا على تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها.

5- الساعة 17:00 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

6- الساعة 18:30 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

7- الساعة 20:10 استهداف مستوطنة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا.

8- الساعة 20:10 استهداف مبنىً في ‏مستوطنة كريات شمونة ‏واصابته إصابة مباشرة وإيقاع إصابات مؤكدة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 01:00 استهداف قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:05 استهداف قوة ‌‏عسكرية مؤللة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية ما أدى الى إصابتها ‏إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها.

3- الساعة 14:15 استهداف دبابة ‏ميركافا في مستوطنة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه ‏وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 5-3-2024

المقاومة الاسلامية تعلن حصيلة عملياتها خلال 150 يوماً من “طوفان الأقصى”

وأعلنت المقاومة الإسلامية عن حصيلة عملياتها خلال 150 يوماً من معركة طوفان الأقصى. وأوضحت في انفوغراف نشره الاعلام الحربي، أنها نفذت (1194) عملية، توزعت على (107) استهداف للمستوطنات، و(841) للمواقع الحدودية، و(74) استهدافاً لمواقع خلفية، و(134) استهدافاً لنقطة حدودية، و(33) استهداف لمسيرة وطائرة.

وأشار الاعلام الحربي إلى أن شعاع المناطق التي أخلاها العدو بلغ (5 كلم)، تتضمن (43) مستوطنة، و(230 ألف) نازح، لافتاً إلى أن عمق العمليات بلغ (23 كلم).

كما بلغت خسائر العدو بحسب الإعلام الحربي، (63) آلية عسكرية، (33) مركزاً قيادياً، (287) دشمة وتحصين، (300) تجهيز فني، (570) وحدة استيطانية مدمرة، (2) مصنعاً، (22) مربض مدفعية، (2) منصة قبة حديدة.

كما أوضح الاعلام الحربي أنها استخدمت عدة انواع من الأسلحة، موزعة على الشكل التالي، (336) مدفعية، (343) صواريخ أرض أرض، (72) قنص ورشاشات، (42) دفاع جوي، (26) هجمات جوية،(434) صواريخ موجهة، (113) أسلحة مباشرة، (14) سلاح الهندسة.

وأوضح الاعلام الحربي أن الأعداد المذكورة في أنواع الاسلحة المستخدمة، عبارة عن أعداد الرمايات، وليست المقذوفات أو الصواريخ.

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسن علي حسين “مجاهد” مواليد عام 1963 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد حسن علي حسين “مجاهد”

3 شهداء اثر اعتداءات العدو الصهيوني على مناطق جنوبية

استشهد ثلاثة مواطنين بغارة للطيران الحربي الصهيوني استهدفت منزلهم في بلدة حولا الجنوبية. والشهداءُ هم حسن حسين، وزوجتُه رويدة مصطفى ، وابنُهما علي البالغ ُمن العمر 25 عاماً.

وعملت فرقُ الدفاعِ المدني على انتشال الشهداء الثلاثة من تحت ركام منزلِهم الذي يقع في الحارة الشمالية لبلدة حولا، بينما يواصلُ المسعفون أعمالَ رفع الركام للبحث عن مصابين محتملين آخرين.

كما اصيب عدد من المواطنين، بجروح طفيفة جراء غارة جوية معادية استهدفت منطقة عريض – مرجعيون، وتم نقلهم جميعها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

كما استهدف الطيران الحربي الصهيوني بلدات، عيتا الشعب والضهيرة، وكفرا وحولا، ومجدل زون. كما اعتدى بالمدفعية على راشيا الفخار في العرقوب.

المصدر: الاعلام الحربي