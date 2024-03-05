المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‏مجاهدونا قصفوا مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا ردا على اعتداءات العدو الاسرائيلي وآخرها استشهاد مدنيين في حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 21:42

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‏مجاهدونا قصفوا مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا ردا على اعتداءات العدو الاسرائيلي وآخرها استشهاد مدنيين في حولا

منذ 35 mins 5 March، 2024
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