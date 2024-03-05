المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة الاسرائيلية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 20:02
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المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد المواقع الصهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة دعماً للمقاومة في غزة
مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا انتشارا لجنود العدو خلف موقع البغدادي بالاسلحة المناسبة واصابوه اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة الاسرائيلية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
منذ 38 mins
5 March، 2024
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 5-3-2024
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارا لجنود العدو الاسرائيلي خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
أسامة حمدان: العدوان الصهيوني على غزة يكشف للعالم حجم الوحشية بحق شعبنا وارضنا وحقوقنا المشروعة
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