أسامة حمدان: العدوان الصهيوني على غزة يكشف للعالم حجم الوحشية بحق شعبنا وارضنا وحقوقنا المشروعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 20:00

أسامة حمدان: العدوان الصهيوني على غزة يكشف للعالم حجم الوحشية بحق شعبنا وارضنا وحقوقنا المشروعة

منذ 39 mins 5 March، 2024
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