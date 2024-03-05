القيادي في حماس أسامة حمدان: على الدول العربية والاسلامية ان تتحرك بشكل جاد لوقف الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 20:02

القيادي في حماس أسامة حمدان: على الدول العربية والاسلامية ان تتحرك بشكل جاد لوقف الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا

منذ 40 mins 5 March، 2024
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