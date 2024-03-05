‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 5 2024 - 18:16

‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 21 mins 5 March، 2024
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