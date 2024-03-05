تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ151 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر.

وبمواجهة ذلك، تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وأسفرت المواجهة في قطاع غزة حتى اللحظة عن مقتل (586) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3021) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6805) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

الإعلام العسكري لكتائب القسام، نشر الاثنين، عدداً من البلاغات العسكرية حول مختلف العمليات التي نفذها مجاهدوه، تنوعت ما بين خوض الاشتباكات الضارية، واستهداف الآليات العسكرية بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع، واستهداف قوات العدو الراجلة بقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات، إضافة إلى قنص الجنود الصهاينة في محاور التوغل.

وبث الإعلام العسكري، مساء الاثنين، مقطع فيديو من تصدي القسام لقوات العدو المتوغلة على تخوم حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، حيث أظهرت المشاهد دك تحشدات العدو بقذائف الهاون، ومهاجمة آلياته ودباباته بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع.

بدورها، سرايا القدس قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل تجمعاً لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس. ونفذت استحكاما مدفعيا بقذائف الهاون الثقيل والنظامي على تجمعات لجنود العدو الصهيوني في المناطق الشمالية شمال قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من استهداف مجاهديها لطائرات العدو الصهيوني المسيرة والسيطرة عليها.

وقصفت السرايا سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع المنار