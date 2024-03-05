المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف: نحتاج إلى تحرك دولي عاجل وما يجري في غزة اختبار للضمير الإنساني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 12:32

المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف: نحتاج إلى تحرك دولي عاجل وما يجري في غزة اختبار للضمير الإنساني

منذ 55 mins 5 March، 2024
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عاجل

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