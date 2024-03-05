قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إنّ العدوّ الإسرائيلي لم تُلْو ذراعه إلّا على أيدي المقاومة في لبنان ، والمقاومة مصممة على مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية وستمنعه من أن يُنفّذ مشروعه العدواني الذي يُريد من خلاله أن يستبيح لبنان .

وتابع : عندما تكون قويًّا في مواجهة العدوّ الإسرائيلي ولديك ما يسمح بأن تُثبّت هذه القدرة فالآخر سيرضخ وليس العكس.

وأضاف رعد : المقاومة لا زالت تلتزم بالدقة في معادلات الردع التي فرضناها على العدوّ الإسرائيلي ويحاول أن يتفلّت منها لكن ليس بمقدوره أن يُلغيها .

كلام رعد جاء خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة كفرملكي الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي.

وأردف قائلاً : العدوّ يعرف أنه إذا أراد التفلّت من قواعد الردع فسيقع في مصيبةٍ كبرى والمشكلة مع اللبنانيين نتائجها وخيمة على كيانه ونحن لا نتمنى الحرب ولا نسعى لها لكن نحن على أُهبَةٍ لمواجهتها.

وشدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على اننا جاهزون لملاقاة العدوّ إذا أخطأ بحساباته وأراد أن يخرج من قواعد الردع التي فرضناها عليه لكن حتى الآن نحن نتريث ونصبر لأننا نرى بوادر عدم الخروج من هذه القواعد تجنيباً لبلدنا ولأهلنا مغبّة حربٍ مفتوحة ستكون فيها دماء وسيكون فيها خسائر لكن الخاسر الأكبر والإستراتيجي فيها سيكون العدو الصهيوني .

وأكد رعد : نعمل وفق حساباتٍ دقيقة لأنّ المصلحة الكبرى هي التي نَنشُدها من خلال أدائنا ونهجنا في المقاومة حتى الآن.

واشار اننا لم نستعمل كلّ أسلحتنا وأسلحة الحرب المفتوحة لم نفتح مخازنها بعد والعدوّ يعرِف ذلك .