دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأثنين 04-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:20 استهداف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.
2- الساعة 16:10 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:15 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
4- الساعة 22:20 استهداف تحرك لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 23:45 من ليل يوم الأحد 03-03-2024 استهداف قوة إسرائيلية معادية أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل بلدة رميش بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 00:15 تفجير عبوة ناسفة كبيرة بقوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا اللبنانية واستهدافها بعددٍ من قذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 01:30 استهداف ثكنة زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية.
4- الساعة 21:50 استهداف مستوطنة “غشر هازيف” القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين.
المصدر: موقع المنار