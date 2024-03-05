دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأثنين 04-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:20 استهداف ‏الأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:15 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

4- الساعة 22:20 استهداف تحرك لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات ‏مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 23:45 من‎ ‎ليل يوم الأحد 03-03-2024 استهداف ‏قوة إسرائيلية معادية أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل بلدة رميش بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 00:15 تفجير عبوة ناسفة كبيرة بقوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية ‌‎واستهدافها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 01:30 استهداف ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية.

4- الساعة 21:50 استهداف مستوطنة “غشر ‏هازيف” القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين.

المصدر: موقع المنار