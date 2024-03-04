القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن ومساندة لفلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 19:42

القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن ومساندة لفلسطين

منذ 38 mins 4 March، 2024
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