القوات المسلحة اليمنية: نؤكد استمرارنا في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 19:42

القوات المسلحة اليمنية: نؤكد استمرارنا في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة

منذ 39 mins 4 March، 2024
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