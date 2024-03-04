القوات المسلحة اليمنية: نفّذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة إسرائيلية “إم إس سي سكاي” في البحر العربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 19:42

القوات المسلحة اليمنية: نفّذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة إسرائيلية “إم إس سي سكاي” في البحر العربي

منذ 40 mins 4 March، 2024
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