مراسل المنار: ‏الطيران الحربي المعادي يحلق بكثافة في أجواء المنطقة الحدودي في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 13:02

مراسل المنار: ‏الطيران الحربي المعادي يحلق بكثافة في أجواء المنطقة الحدودي في جنوب لبنان

منذ 59 mins 4 March، 2024
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