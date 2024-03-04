مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 00:50
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المقاومة الإسلامية: العدو أطلق قذائف دخانية للتغطية على سحب القتلى والجرحى بالمروحيات من مكان العملية مقابل الوزاني
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة
منذ 28 mins
4 March، 2024
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