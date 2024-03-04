اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 00:50

اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم

منذ 28 mins 4 March، 2024
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