حمدان للمنار: نحن نقاتل في الميدان وصامدون فيه والأمريكي والعدو يدركون أن الأمور لا تذهب مع الوقت لصالحه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 22:18

حمدان للمنار: نحن نقاتل في الميدان وصامدون فيه والأمريكي والعدو يدركون أن الأمور لا تذهب مع الوقت لصالحه

منذ 15 mins 3 March، 2024
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