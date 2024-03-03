كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين استهداف مستعمرة “بئيري” ومقر القيادة في مستعمرة “رعيم” بالرشقات الصاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 19:28

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين استهداف مستعمرة “بئيري” ومقر القيادة في مستعمرة “رعيم” بالرشقات الصاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

منذ 18 mins 3 March، 2024
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