قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة حوسان في بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 04:14
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قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة حوسان في بيت لحم بالضفة المحتلة
منذ 1 ساعة
3 March، 2024
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