اشتباكات بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 04:14

اشتباكات بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 3 March، 2024
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