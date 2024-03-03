إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 02:22

إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة

منذ 14 mins 3 March، 2024
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