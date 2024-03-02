مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدة ميس الجبل بأربع قذائف من عيار 155 ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2024 - 14:48

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدة ميس الجبل بأربع قذائف من عيار 155 ملم

منذ 53 mins 2 March، 2024
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