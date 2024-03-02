إصابات وصلت الى مستشفى الأقصى جراء غارات العدو الاسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة وتواصل البحث عن عالقين تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2024 - 02:58

إصابات وصلت الى مستشفى الأقصى جراء غارات العدو الاسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة وتواصل البحث عن عالقين تحت الأنقاض

منذ 48 mins 2 March، 2024
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