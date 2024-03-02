مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف حي الزيتون شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2024 - 02:58
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
مراسل المنار: العدو يطلق النار باتجاه أطراف بليدا بالتزامن مع عمل الدفاع المدني لفتح الطريق عقب الغارة على البلدة
مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف حي الزيتون شرق مدينة غزة
منذ 51 mins
2 March، 2024
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