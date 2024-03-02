قوات العدو الاسرائيلي تقتحم يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2024 - 01:28

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

منذ 34 mins 2 March، 2024
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