مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 240 مريضا في مستشفى الشفاء بغزة والخدمات محدودة بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2024 - 01:28

مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 240 مريضا في مستشفى الشفاء بغزة والخدمات محدودة بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء

منذ 51 mins 2 March، 2024
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