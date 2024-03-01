وزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية، مشاهد من عملية إستهداف مستوطنتي “غورن” و”إيلون” وموقع “الرمتا” التابع لجيش العدو الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية.

وواصلت المقاومة الاسلامية عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة. وأعلنت المقاومة انها استهدفت مساء اليوم الجمعة، مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر بصاروخي “فلق” وتم إصابته إصابة مباشرة.‏ كما استهدفت موقع ‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وعند الساعة 13:07، من بعد ظهر الجمعة، استهدفت المقاومة بطائرة مسيرة هجومية، مجموعة من جنود الاحتلال الصهيوني كانت تستعد للتموضع في مستوطنة “معيان باروخ”، وذلك بعد رصدها. وأكدت المقاومة أن المسيرة أصابت المجموعة اصابة مباشرة.

وعند الساعة 14:00، استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية قوة ‏صهيونية في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية، واوقعوا افرادها ‏بين قتيل وجريح. وعند الساعة 13:55، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، بالتزامن مع استهداف ‌‏تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية.

ومنتصف ليل الجمعة، اسقط مجاهدو المقاومة مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية.

اعلام العدو يعترف بأن حزب الله فرض معادلات في شمال الأراضي المحتلة

وتشكل المواجهةُ في شمالِ فلسطينَ المحتلة تحدياً متزايداً للكيانِ الصهيوني في ظلِّ نجاحِ حزبِ الله بفرضِ معادلاتِه وتطويرِها بحسَبِ ما يمليهِ الردُّ على الاعتداءات.

وزادت مسيرات المقاومة في لبنان وعجز الدفاعات الجوية الصهيونية عن التصدي لها خشية العدو في شمال فلسطين المحتلة، لا سيما وان ما يختبره جيشه من تطور في اساليب المواجهة مع حزب الله لم يعهدها من قبل وفق ما يرى محللون وخبراء صهاينة.

قادة سابقون في جيش الاحتلال وأجهزة استخباراته حذروا من المغامرة والانزلاق الى فتح حرب في الشمال امام حزب الله، الذي تضاعفت قوته كثيرا فضلا عن الدور المحوري الذي تؤديه جبهة اليمن تحديدا في أي مواجهة محتملة.

الحرب التي يهدد بها بعض القادة الصهاينة في جبهة الشمال هي بمثابة يوم اسود على الكيان الصهيوني بعدا ما يقرب من خمسة أشهر من الفشل في قطاع غزة، هذه هي خلاصة القراءات والتحليلات التي تؤرق الصهاينة.

اعتداءات متواصلة للعدو على مناطق جنوبية

وشن الطيران الحربي المعادي مساء اليوم غارة جوية بصاروخين استهدفت بلدة بليدا في جنوب لبنان. كما شن غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة رامية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة وأطراف بيت ليف.

وخلال ساعات المساء، نفذ العدو سلسلة غارات جوية استهدفت أطراف بلدة رامية، وبلدة عيتا الشعب وجبل بلاط وأطراف رامية. كما استهدف العدو بالطيران المسير بلدة عيتا الشعب بصاروخ موجه، في حين استهدف بالمدفعية أطراف بلدة الوزاني لجهة الحمامص.

المصدر: الاعلام الحربي + قناة المنار