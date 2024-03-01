اعلام العدو: إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 22:24

اعلام العدو: إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي

منذ 39 mins 1 March، 2024
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