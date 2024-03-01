وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن تعرض السفينة البريطانية روبيمار “الغارقة” لحادث جديد على بعد 16 ميلًا بحريًا غرب المخا باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 20:52

وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن تعرض السفينة البريطانية روبيمار “الغارقة” لحادث جديد على بعد 16 ميلًا بحريًا غرب المخا باليمن

منذ 56 mins 1 March، 2024
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