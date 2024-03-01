المقاومة الإسلامية تطلق مسيرة هجومية ‏إنقضاضية بإتجاه مجموعة من جنود الاحتلال الصهيوني كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ وتصيبها اصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 17:50

المقاومة الإسلامية تطلق مسيرة هجومية ‏إنقضاضية بإتجاه مجموعة من جنود الاحتلال الصهيوني كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ وتصيبها اصابة مباشرة

منذ 17 mins 1 March، 2024
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