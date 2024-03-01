مراسل المنار: الطيران الصهيوني المسيّر استهدف بصاروخ موجه بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 14:46

مراسل المنار: الطيران الصهيوني المسيّر استهدف بصاروخ موجه بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

منذ 24 mins 1 March، 2024
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