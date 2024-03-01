رئيس “الموساد” السابق يوسي كوهين: لقد امتنعنا عن مهاجمة حزب الله طوال السنوات السابقة لأننا كنا خائفين ونريد حماية انفسنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 10:12

رئيس “الموساد” السابق يوسي كوهين: لقد امتنعنا عن مهاجمة حزب الله طوال السنوات السابقة لأننا كنا خائفين ونريد حماية انفسنا

منذ 12 mins 1 March، 2024
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