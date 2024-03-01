“يديعوت أحرونوت”: الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة وسريعة لتجنيد 7000 جندي وضابط نصفهم في المراكز القتالية بعد الخسائر الفادحة التي تعرّض لها خلال الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 10:12

“يديعوت أحرونوت”: الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة وسريعة لتجنيد 7000 جندي وضابط نصفهم في المراكز القتالية بعد الخسائر الفادحة التي تعرّض لها خلال الحرب

منذ 18 mins 1 March، 2024
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