5 شهداء و3 جرحى في قصف صهيوني استهدف تجمعا لفلسطينيين بمنطقة المصلبة شرق حي الزيتون بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 10:12

5 شهداء و3 جرحى في قصف صهيوني استهدف تجمعا لفلسطينيين بمنطقة المصلبة شرق حي الزيتون بغزة

منذ 19 mins 1 March، 2024
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