مدير مستشفى كمال عدوان: مستشفيات غزة سوف تتحول إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 10:12

مدير مستشفى كمال عدوان: مستشفيات غزة سوف تتحول إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات

منذ 20 mins 1 March، 2024
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