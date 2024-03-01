قصف مدفعي صهيوني يطال مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين شمال غرب خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 08:42

قصف مدفعي صهيوني يطال مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين شمال غرب خانيونس بغزة

منذ 28 mins 1 March، 2024
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