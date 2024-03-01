كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: استهدفنا “حاجز سنعوز” التابع لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالأسلحة الرشاشة وانسحب مقاتلونا بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 08:42

كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: استهدفنا “حاجز سنعوز” التابع لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالأسلحة الرشاشة وانسحب مقاتلونا بسلام

منذ 29 mins 1 March، 2024
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