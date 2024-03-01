استشهاد الطفل أحمد حجازي بسبب سوء التغذية والمجاعة في شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 08:40

استشهاد الطفل أحمد حجازي بسبب سوء التغذية والمجاعة في شمال قطاع غزة

منذ 47 mins 1 March، 2024
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