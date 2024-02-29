المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي عبد الرحمن جمعة “دانيال” من بلدة كفركلا وسكان بلدة دبعال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 23:10

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي عبد الرحمن جمعة “دانيال” من بلدة كفركلا وسكان بلدة دبعال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 12 mins 29 February، 2024
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