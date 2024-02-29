كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا 3 ناقلات جند صهيونية ودبابة من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 19:50

كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا 3 ناقلات جند صهيونية ودبابة من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 23 mins 29 February، 2024
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